Larry Lezama, quien fue cesado ayer de la Gerencia de Obras del municipio de Trujillo, aseveró que el alcalde Arturo Fernández lo sacó del cargo porque denunció que intentaron presionarlo para que direccione la supervisión de una obra, valorizada en S/ 1 millón 400 mil. El ahora exfuncionario dijo que la empresa a quien se pretendía entregar la buena pro habría sido recomendada por un supuesto asesor del burgomaestre, por lo que presentará su acusación en la Fiscalía de Prevención del Delito.





El caso

La mañana de ayer estuvo movida en la comuna, pues no solo Lezama fue cesado. También dejó el cargo el subgerente de Abastecimiento, Erick Cribilleros.

Sobre su salida, el exgerente de Obras dijo que fue el mismo gerente general, Jesús Velásquez, quien le dijo “que si quería ser su amigo y quería continuar trabajando, que la empresa (recomendada) gane la supervisión del centro de salud de Alto Trujillo”.

La buena pro se dio el lunes a otra compañía, debido a que la firma que querían que se haga con esas labores no cumplió con los requisitos.

“Ayer (lunes) hemos hecho el acto de buena pro y lamentablemente la empresa que ellos han querido que gane ha perdido, porque no había posibilidad de apoyarlos, porque yo no me voy a ir preso por un acto irregular”, afirmó.

Larry Lezama también reveló que la compañía que pretendían que gane habría sido recomendada por el empresario Danilo Pinillos, a quien se le recuerda porque promovió la instalación de huacos eróticos durante el gobierno de Arturo Fernández en Moche y porque, cuando asumió la Alcaldía de Trujillo, le donó 100 contenedores.

Agregó que el último viernes le comunicó de estos hechos al alcalde, quien, según dijo, habría reconocido “que el señor Dani Pinillos sí era su asesor, pero que no se iba a meter en estos temas”.

“Qué estamos hablando de lucha contra la corrupción, cuando el señor (Arturo Fernández) en vez de separar a los que están cometiendo actos irregulares los premia”, acotó.

Ante esto, dijo que presentará chats y audios de los presuntos hechos irregulares en el Ministerio Público. “Yo voy a denunciar, porque no puede manchar mi imagen. Ahorita este señor, como es el rey de los Tik Tok, me va a tratar de incluir en actos de corrupción, donde él (alcalde) es el más corrupto de todos, me reafirmo y en la Fiscalía lo voy a demostrar con hechos”, expresó.





Responde

Arturo Fernández dijo en una transmisión en vivo que querellará a Lezama, pero no aclaró la denuncia en contra de su gestión.

“Al gerente que ha hablado sus tonterías le va a caer su querella porque él tendrá que asumir sus consecuencias. Aquí no voy a permitir que mientras por una licitación de una supervisión de un miserable hospital allá (Alto Trujillo), que más cuesta el cemento que los médicos que van a contratar, ahí sí están peleándose, ahí sí lo agilizan todo, ahí sí están, y en la Rinconada hasta ahora no hay el requerimiento”, afirmó.