Martín Namay Valderrama, gerente general del Gobierno Regional de La Libertad, cuestionó que la gestión regional anterior (Manuel Llempén Coronel) haya puesto en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) proyectos que no contaban con expedientes técnicos.

El funcionario, que es de entera confianza del gobernador César Acuña Peralta, calificó esa situación como una “irresponsabilidad” de la administración que los antecedió.

“Los pusieron (proyectos) como si se fueran a hacer este año, pero no hay expedientes técnicos. En ese sentido, esos proyectos se vuelven habilitadores y no solo es el del hospital de Virú, en realidad son varios los proyectos que los han puesto en el PIA para darle recursos, y que en el camino se vuelvan modificables y se habiliten para otros proyectos que si tienen expedientes técnicos o son de emergencia o prioridad”, manifestó Namay.

PROBLEMA

En efecto, a lo que se refiere Namay es, por ejemplo, al proyecto de la construcción del hospital en la provincia de Virú, pues en el PIA del Gobierno Regional de La Libertad aparecía con un presupuesto de S/106 millones, pero que en realidad dicho proyecto no tenía expediente técnico.

“Ese es el problema. El hospital de Virú no tiene expediente técnico y si lo ha tenido ha estado mal hecho, observado por el Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis), entonces yo como voy a a licitar solo con un perfil técnico, no se puede. La población tiene que entender que no hay expediente técnico para lanzar un proceso y entonces hubo una irresponsabilidad de la gestión anterior”, enfatizó.

Debido a que ese proyecto no tenía expediente técnico, la gestión de César Acuña dispuso modificar el presupuesto y S/103 millones para el hospital de Virú pasaron para ejecutar otros proyectos que sí tenían expediente. Esto causó malestar en la población de Virú.

