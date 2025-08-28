Trágica muerte encontró un hombre tras resbalar de varios metros de altura cuando intentaba trepar un árbol, en la cuadra 24 de la avenida España, en Trujillo.

Según testigos, se trata de un ciudadano venezolano que vivía en condiciones de indigencia y presumiblemente con alguna alteración mental.

El hombre caminaba por la transitada vía y de pronto tomó impulso para empezar a trepar un árbol, pero cuando ya se encontraba a varios metros de altura perdió el equilibrio y cayó.

Su cabeza impactó violentamente contra el pavimento y murió en el acto. La Policía y representantes del Ministerio Público llegaron al lugar del accidente para investigar este caso. Al cierre de esta nota se desconocía la identidad del fallecido y ningún familiar llegó a preguntar por él.