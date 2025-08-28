Agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri)-Huamachuco detuvieron a tres hombres que pretendían viajar con varios kilos de marihuana en una camioneta.

Se trata de Edinson Iparraguirre Arias (23), Gil Lázaro Herrera (36) y Sergio Rondo Ríos (21), quienes fueron sorprendidos en el preciso momento que descargaban los sacos con la marihuana a la tolva de una camioneta color blanco.

La intervención ocurrió por inmediaciones de la empresa de transportes Tunesa, por lo que se presume que pretendían trasladar la ilegal carga a algún punto de la región para su comercialización.

El titular de la Fiscalía Penal de Sánchez Carrión, Alfonso Ascencio Angulo y su adjunta especializada en tráfico ilícito de drogas Daryn Espejo Díaz se hicieron cargo de las pesquisas del caso.