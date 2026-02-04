La gerenta general de la Asociación para el Desarrollo Agropecuario Sostenible (ADAS), Úrsula Mac Lean, aseveró que con la conclusión de la tercera etapa de Chavimochic se incorporarían 63 mil nuevas hectáreas, además de mejorar el riego en áreas existentes.
Esto, añadió Mac, permitirá sumar 150 mil empleos adicionales, se alcanzará un total estimado de 250 mil puestos de trabajo y los ingresos por remuneraciones se elevarán a unos 9,700 millones de soles anuales.
A poco más de dos meses de las elecciones presidenciales, la representante de ADAS también manifestó que “una representación íntegra y con visión territorial acelera las inversiones en infraestructura hídrica y agrícola, promueve sostenibilidad ambiental y fortalece la integración socioeconómica”.
