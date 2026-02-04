El miedo que hay en Trujillo por la incesante espiral de violencia y terror generadas por las extorsiones y dinamitazos, exigen medidas urgentes. El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, debe venir a despachar desde aquí por lo menos durante un mes, dijo el vicegobernador regional de La Libertad, Ever Cadenillas Coronel.

VER MÁS: La Libertad: Once personas heridas tras la volcadura de un ómnibus en Cascas

Señaló que el ministro debe venir acompañado de un equipo de élite especializado en investigación criminal e inteligencia, desligándose de los agentes que hoy tenemos aquí, de los que por la falta de resultados se ciernen sospechas de complicidad.

Recordó que la seguridad ciudadana es una responsabilidad indelegable del Estado, ejercida principalmente a través del Gobierno Central, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, que deben garantizar el orden público, la seguridad de las personas y el patrimonio, combatiendo la delincuencia a través de políticas y acciones coordinadas.

Como gobierno regional, el año 2025 se invirtió 100 millones de soles para implementar a la PNP con drones, cámaras con IA, patrulleros y equipamiento de seguridad y así revertir los difíciles momentos a los que nos llevaron los actos de terror; y este año se está destinando 25 millones adicionales.

“Lamentablemente vemos que tremenda inversión no está dando aún los resultados esperados”, comentó.

Cadenillas criticó, además, la falta de un plan de trabajo sostenido en la lucha contra el crimen organizado que apunte a la captura de las bandas organizadas de delincuentes y que acaben en la cárcel.

“No es posible que la gente de mal vivir nos esté ganando la batalla en las calles, que sigan extorsionando y dejando explosivos en lugares donde van nuestros jóvenes, los que son vulnerables a estos ataques. Señor ministro, no esperemos que haya muertes para que intervenga. Venga a Trujillo y desde aquí lidere las acciones que la ciudadanía espera en esta lucha contra el crimen organizado, que debe ser a toda máquina”, puntualizó.

El vicegobernador lamentó que durante el tiempo que tiene el nuevo jefe policial regional las cosas sigan casi igual. “No estamos viendo resultados o un cambio que ayude a generar seguridad en la comunidad”, enfatizó.

CIERRAN NEGOCIOS

Cientos de negocios están cerrando por las extorsiones y esto preocupa porque vulnera la economía, las posibilidades de emprendimiento y de la generación de trabajo para los jóvenes y la población más necesitada.La autoridad manifestó su preocupación debido a que los extorsionadores están llegando a límites insospechables.

Ahora no es solo una ‘canilla’ de dinamita, son paquetes, y están usando tecnología. Este es un crecimiento delincuencial a niveles de terrorismo. La historia ha demostrado que lo que se hace aquí después se replica en Lima y otras ciudades.