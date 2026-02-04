A las 5:30 de la tarde del último martes, un ómnibus que iba repleto de pasajeros volcó a la altura de la localidad de Jolluco, distrito de Cascas, provincia de Gran Chimú, y dejó como saldo a once personas heridas, una de ellas de gravedad.

VER MÁS: Trujillo: Por segunda vez detonan dinamita en exteriores del colegio Santa María en La Esperanza

La información fue confirmada por el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (Coer La Libertad). Aunque las causas del accidente aún son materia de investigación, no se descarta que el mal estado de la carretera y las lluvias originaron el siniestro.

Debido a la gravedad de la situación, se activaron los protocolos de respuesta y se desplazaron al lugar ambulancias del Centro de Salud El Molino, así como unidades del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) de Cascas, Chocope y Ascope.

Diez de los heridos permanecen en observación en el Hospital de Cascas, mientras que un herido fue referido al Hospital Regional de Trujillo debido a su crítico estado.