Un dantesco incendio redujo a cenizas un local de venta de pintura para autos, ubicado en la avenida Miguel Grau, en el centro poblado de El Milagro, en el distrito de Huanchaco, en la región La Libertad, según informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (Coer).

De acuerdo a la versión de testigos, el siniestro se inició aproximadamente a las 8:40 de la noche del último martes y los bomberos tardaron más de cuatro horas para poder controlarlo, debido a la gran cantidad de material inflamable que se almacenaba en el local.

Fue necesario el despliegue de un importante contingente de rescate y la coordinación con otras entidades para poder controlar el siniestro.

Se movilizaron las compañías de bomberos N° 224 de Víctor Larco, N° 26 de Trujillo, N° 177 de La Rinconada y N° 188 de Laredo, incluyendo unidades de rescate y una escala telescópica.

El Centro de Operaciones de Emergencia Provincial (COEP) Trujillo coordinó acciones inmediatas con las empresas de servicios: Hidrandina procedió al corte preventivo del fluido eléctrico en la zona, mientras que Sedalib garantizó el abastecimiento de agua mediante camiones cisterna para facilitar el trabajo de los hombres de rojo.

El fuego fue extinguido totalmente al promediar las 00:40 horas de este miércoles 4 de febrero. Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños personales, aunque las pérdidas materiales en el comercio de pinturas serían cuantiosas.