La escalada de inseguridad y violencia en la provincia de Trujillo es imparable y nadie está a salvo de las organizaciones criminales dedicadas a la extorsión.

La noche del último martes, delincuentes llegaron por segunda vez hasta los exteriores del colegio Santa María, ubicado en la calle Garcilaso de la Vega, en el distrito de La Esperanza, y detonaron una potente carga de dinamita que desató el terror entre los vecinos.

EL PRESUNTO MÓVIL

Según información preliminar, el atentado estaría dirigido contra la empresa encargada de los trabajos de remodelación que se vienen ejecutando en el plantel educativo, cuyo presupuesto es de S/58 millones.

Agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Trujillo y peritos de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) llegaron a la zona del atentado para iniciar las pesquisas del caso.

En tanto, las autoridades educativas y la población exige mayor seguridad ante estos hechos que ponen en riesgo la tranquilidad del sector.

Cabe indicar que el pasado 17 de enero ya se había producido un hecho similar en los exteriores del centro educativo.