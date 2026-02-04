La captura de Keysi Alessandra Salvatierra Vigo, pareja de Jhonsson Cruz Torres, alias “Jhonsson Pulpo”, ha puesto en la mira a los jefes de la Región Policial La Libertad, general Franco Moreno Panta, y de la Dirección de Investigación Criminal, general Víctor Revoredo Farfán.

Bajo amenaza

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), teniente general Óscar Arriola Delgado, confirmó que la organización delictiva “Los Pulpos” habría pedido las cabezas de ambos oficiales en venganza por la detención de Keysi, quien sería pieza clave en esa red criminal. La joven cayó en un operativo ejecutado el pasado 27 de enero en la ciudad de La Paz, Bolivia, en donde “Jhonsson Pulpo” logró escapar.

El máximo jefe de la PNP agregó que acciones de inteligencia también permitieron conocer que Jhonsson Cruz estaría planeando sembrar el terror en Trujillo, a través de ataques con explosivos a sus rivales. Por ello, la Policía ya está en alerta en esta ciudad norteña.

“La inteligencia ha dado a conocer que se estaría realizando la explosión de artefactos de dinamita y de emulsión en la ciudad de Trujillo en venganza por la captura de Keysi Salvatierra, esposa de “Jhonsson Pulpo”, así como se atentaría contra jefes policiales, entre los cuales se habían fijado al general Revoredo y a Franco Moreno, que está en La Libertad”, dijo a TVPerú el oficial Óscar Arriola.

Agregó que la alerta también incluye supuestos ataques a rivales de esta banda que purgan condena en distintos establecimientos penitenciarios. Esto porque “Jhonsson Pulpo” creería que habrían brindado información que ayudó a capturar a la madre de su hija.

El teniente general también se pronunció sobre la posible ubicación del cabecilla de la banda. Según dijo, tras escapar del operativo en Bolivia no se descarta que haya fugado a Chile. Sin embargo, para asegurar su detención, también han extendido su búsqueda en Argentina.

Encerrada

Mientras Jhonsson Cruz planea su venganza, su pareja, Keysi Salvatierra Vigo, ya duerme en una fría celda del penal El Milagro de Trujillo.

Bajo estrictas medidas de seguridad, la mujer sindicada de ser una de las piezas clave de la organización criminal “Los Pulpos”, fue trasladada hasta el reclusorio por su presunta participación en el secuestro de Alan Ríos Guevara, hijo de la exregidora de El Porvenir Sandra Guevara, ocurrido en 2021.

Fuentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Trujillo confirmaron que el traslado de Keysi fue custodiado por más de 10 patrulleros, debido a que informes de inteligencia advirtieron que rivales de “Jhonsson Pulpo” podrían atentar contra su vida.

Para la Policía, ella cumplía un rol estratégico dentro de la estructura criminal de la banda, ya que habría tenido un papel relevante en el manejo de recursos obtenidos ilícitamente.