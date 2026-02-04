El Gobierno Regional de La Libertad entregó 20 tanques de almacenamiento de agua, en beneficio de más de 400 familias de Salaverry, como parte del programa “Agua es Vida”, una estrategia que prioriza a las poblaciones que no cuentan con un sistema de abastecimiento continuo y que busca mejorar la calidad de vida de los hogares más vulnerables.

La gobernadora regional, Joana Cabrera Pimentel, lideró la entrega de los tanques a las familias salaverrinas de los sectores Las Brisas I, Las Brisas II, Las Lomas y Ampliación Anita Zannier, destacando que esta intervención complementará el reparto gratuito y constante de agua potable que el Gobierno Regional realiza casa por casa.

“Este programa se inició el año pasado y, a la fecha, ya hemos adquirido 91 tanques de agua de 10,000 litros, destinados a las familias más vulnerables de nuestra región, como parte de una importante inversión en salud, educación y servicios básicos que venimos ejecutando como Gobierno Regional. Porque como bien lo dice su nombre, el agua es vida y seguiremos llevándola a donde más se necesita”, indicó la autoridad regional.

Estrategia integral

La entrega de tanques de almacenamiento en el distrito de Salaverry permitirá asegurar la adecuada conservación del agua, optimizar su distribución y reducir riesgos sanitarios, contribuyendo directamente al fortalecimiento de la salud pública en beneficio de más de 400 familias.

Esta acción se enmarca en el programa regional “Agua es Vida”, una estrategia integral que contempla no solo la entrega de tanques, sino también el abastecimiento gratuito y continuo de agua mediante camiones cisterna.

Actualmente, en la provincia de Trujillo, cinco cisternas operan de manera diaria de 7:00 a. m. a 7:00 p. m., garantizando el suministro oportuno en zonas que no cuentan con un servicio regular de agua potable.

En el caso de Salaverry, el abastecimiento se realiza los días lunes, martes y miércoles, utilizando agua de calidad proveniente de la planta de Chavimochic, lo que asegura condiciones óptimas de salubridad para la población.

Con estas intervenciones, el Gobierno Regional de La Libertad reafirma su compromiso de articular esfuerzos con los gobiernos locales para garantizar el acceso al agua como un servicio esencial, priorizando a las poblaciones más vulnerables.