Más de un kilómetro de vía comenzó a ser intervenido en el asentamiento humano Nuevo Horizonte, ubicado en el distrito de Pueblo Nuevo, provincia de Chepén, como parte de los trabajos de mejoramiento vial y prevención ante posibles lluvias intensas que ejecuta la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones de La Libertad.

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La intervención, realizada con maquinaria pesada del Gobierno Regional de La Libertad, comprende labores de limpieza, corte, perfilado y compactación del terreno, con el objetivo de mejorar las condiciones de transitabilidad y facilitar el desplazamiento de los pobladores de este sector.

Los trabajos beneficiarán directamente a más de 500 habitantes, principalmente agricultores y pescadores artesanales, quienes utilizan esta vía para trasladar sus productos y desarrollar sus actividades económicas.

La gerente regional de Transportes y Comunicaciones, Mirella Urrelo Seijas, destacó la importancia de intervenir en sectores donde las condiciones de las vías dificultan el desplazamiento de la población y el transporte de productos locales.

“Estamos interviniendo en zonas donde las familias necesitan vías en mejores condiciones para movilizarse y trasladar sus productos. En Nuevo Horizonte, estos trabajos no solo buscan mejorar el acceso, sino también reducir los riesgos frente a posibles lluvias intensas”, señaló la funcionaria.

PREVENCIÓN ANTE POSIBLES LLUVIAS

Además de mejorar el acceso vial, las labores buscan reducir los riesgos asociados a las lluvias intensas y los posibles efectos del Fenómeno El Niño, que podrían afectar la circulación vehicular y el desplazamiento de las familias de la zona.

El acondicionamiento del terreno permitirá contar con una superficie más uniforme y compactada, mejorando las condiciones de circulación y disminuyendo la vulnerabilidad de la vía frente a eventuales precipitaciones.

Los trabajos buscan mejorar la conexión vial de Nuevo Horizonte, facilitar el transporte de productos agrícolas y pesqueros, y reducir los riesgos que podrían generar las lluvias intensas en este sector de la provincia de Chepén.