La idoneidad de los funcionarios que ocuparon la oficina de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Trujillo está bajo la lupa. La Contraloría revisa el perfil de los funcionarios que estuvieron a cargo de esa área desde el 2016, año que empezaron a emitirse los permisos que permitieron que funcione el centro comercial Real Plaza, en donde el viernes pasado murieron seis personas y otras 81 quedaron heridas.

En la mira

La decana nacional del Colegio de Arquitectos del Perú, Lourdes Giusti, cuestionó en la víspera las credenciales del actual gerente de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Civil de la comuna trujillana, Moisés Hurtado León. Para ella, la licenciatura en Ciencias Militares con mención en Ingeniería no sería suficiente para que ocupe ese cargo.

“La ingeniería es específica, hay que ver cuál es su conocimiento específico que tiene en ese campo”, aseveró.

Ante los cuestionamientos, el gerente regional de control de La Libertad, William León Huertas, confirmó que ya revisan la hoja de vida de ese funcionario y de otros que pasaron por el municipio de Trujillo durante las gestiones municipales 2015-2018 (Elidio Espinoza), 2019-2020 (Daniel Marcelo), 2020-2022 (José Ruiz), 2023-2024 (Arturo Fernández) y 2024 a la fecha (Mario Reyna).

“Tenemos desde el 2016 a la fecha la gestión de 5 alcaldes, imagínense cuántos funcionarios o cuántos servidores han rotado por sus gerencias. Estas personas debieron ser personas no solamente preparadas con conocimiento, sino con experiencia general y especifica en la administración pública para asumir un cargo”, dijo.

Agregó que revisarán, de acuerdo al Manual de Organizaciones y Funciones (MOF) y el Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF), los requisitos que tuvieron que cumplir estos servidores ediles.

También investigarán los certificados de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (Itse) que otorgaron estas administraciones desde la remodelación del patio de comidas siniestrado.

León Huertas detalló que todo lo recabado será entregado directamente a la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo, que investiga presuntos responsables en la tragedia ocurrida en el Real Plaza. Por ello, dijo que ya coordinó con el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de La Libertad, Luis Guillermo Bringas, para que se les permita recabar los expedientes de los funcionarios y los permisos que emitieron desde el 2016. Este material fue incautado por el Ministerio Público tras la tragedia.

“Si bien es cierto hay plazos para todo tipo de investigaciones, pero por ser un tema netamente excepcional vamos a hacer todo lo posible para que se reduzcan esos plazos y poder tener la información lo más pronto posible, para que en su momento podamos entregarla al Ministerio Público y se haga pública”, acotó.

Responde

Para responder a los cuestionamientos por su presunta falta de experiencia para ocupar el cargo, el gerente de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Civil del municipio de Trujillo, Moisés Hurtado León, se presentó ayer ante el pleno de regidores en sesión ordinaria. Ahí aseguró que durante estos días es “víctima de un cargamontón mediático”.

Según la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), Hurtado León es bachiller en Ciencias Militares y licenciado en Ciencias Militares con mención en Ingeniería por la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”. También es maestro en Ciencias Militares con mención en Planeamiento Estratégico y Toma de Decisiones por la Escuela Superior de Guerra del Ejército.

Entre los requisitos para ocupar el puesto de gerente de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Civil, se exige contar con un título profesional universitario relacionado con la especialidad en defensa civil, estar colegiado y habilitado en el colegio profesional correspondiente, tener formación en el área especializada y experiencia en la conducción de personal y gestión pública.

Sobre su hoja de vida, Hurtado aseguró que cuenta con el perfil para ocupar el cargo.

“El Colegio de Ingenieros del Perú me ha colegiado y habilitado para ejercer la ingeniería, como cualquier ingeniero. Seguido a eso, tengo maestría en gestión de riesgos y desastres en el Centro de Altos Estudios Nacionales. Vengo de ser gerente municipal de la provincia de Canta (Lima), he ostentado cargos importantes dentro de las Fuerzas Armadas, he sido director de un ministerio”, manifestó.

En sesión de Concejo, también se presentó la jefa de la Oficina General de Recursos Humanos del municipio, Elena Esquivel Arévalo. Ella afirmó que la Ley Universitaria indica que el título emitido por las escuelas profesionales de la Policía y las Fuerzas Armadas “tienen los mismos derechos de un título profesional expedido por una universidad”.

Respecto a la experiencia, indicó que el funcionario acreditó “19 años en puestos y cargos en el sector público y privado, con lo que cumple con el tiempo establecido”.

El alcalde de Trujillo, Mario Reyna, por su parte, recordó que los requisitos para el acceso a cargos de confianza los impone el Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF). También respaldó a sus gerentes indicando que sus hojas de vida fueron verificadas por la Contraloría.

Denuncia

Lo que sí confirmó Reyna es que en la denuncia que hizo por la muerte de seis personas en el Real Plaza también pidió incluir a los exfuncionarios que otorgaron autorizaciones para que se hagan las construcciones en el Real Plaza. “Que el Ministerio Público revise si esa autorización fue bien dada o de repente fue pasada por agua tibia nada más”, afirmó.

Como se recuerda, el burgomaestre denunció el último martes a los representantes de Intercorp, Carlos Rodríguez Pastor Persivale y Fernando Zavala Lombardi, así como a Luis Santa María Torres, gerente general de Real Plaza Trujillo; y Misael Shimizu Mitsumasu, gerente general de la Corporación Real Plaza.

