Amigos, compañeros de trabajo y familiares de Harumu Carbajal, una de las seis víctimas mortales del fatal accidente en el patio de comidas del centro comercial Real Plaza Trujillo, realizó un plantón en los exteriores del Ministerio Público, para exigir justicia y que este grave suceso no quede impune.

Yuri Carbajal, prima de Harumi, lamentó que los representantes del centro comercial Real Plaza recién estén tratando de contactarlos para brindarles apoyo económico y moral.





“No han enviado una carta, tampoco ningún arreglo floral. No han entregado apoyo económico ni moral. Obviamente, son mentirosos. Recién ayer me llegó un mensaje por WhatsApp mediante el cual una persona que se identificó como Luciana Viale del Real Plaza me dijo que quería expresar su más sentido pésame por la pérdida de Harumi y que van a cubrir los gastos de este lamentable accidente. También me piden que les diga cuándo tengo disponibilidad de tiempo para conversar”, manifestó.

Yuri Carbajal le respondió que los gastos ya estaban cubiertos y la representante de Real Plaza le indicó que lo que se busca es reembolsar ese dinero.

“Ahora ponen precios y hablan de millones. Lo que nosotros pedimos es justicia y que se identifique a los responsables del hecho ocurrido el viernes. Lo que nosotros vamos a insistir en que se haga justicia. Ya tenemos nuestro abogado y la Fiscalía ya se ha comunicado con mi persona. Hay reunión con el Ministerio Público hoy por la tarde”, agregó.

Cabe indicar que tras la tragedia en su centro comercial de Trujillo por el colapso del techo, Real Plaza anunció la creación de un fondo de S/20 millones para cubrir los gastos médicos y de recuperación de las personas afectadas.

