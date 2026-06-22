El invierno empezó oficialmente en nuestro país el último domingo. Sin embargo, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) indicó que la llegada de esta estación se produce en un contexto climático “atípico”, marcado por la persistencia del fenómeno de El Niño costero.

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Aunque hoy, lunes, hubo sensación de frío en las primeras horas del día en la capital liberteña; sin embargo, según la misma entidad estatal se registraron temperaturas de entre 21° C y 27° C.

Para este martes y miércoles, incluso, se espera una máxima de 27°C y una mínima de 20°C.

En Chepén, provincia ubicada al norte de Trujillo, se registrarán temperaturas de hasta 28°C, aunque la mínima será de 18°C.

En los distritos costeros de Virú y Chao los termómetros marcarán entre 20°C y 28°C hoy y mañana.

Días atrás, la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) indicó que mantiene activa la alerta sobre el evento climatológico y señaló que las condiciones cálidas podrían extenderse hasta el verano de 2027.