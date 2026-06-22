Senamhi informó que hoy, lunes, hubo sensación de frío en las primeras horas del día.
Senamhi informó que hoy, lunes, hubo sensación de frío en las primeras horas del día.

El invierno empezó oficialmente en nuestro país el último domingo. Sin embargo, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) indicó que la llegada de esta estación se produce en un contexto climático “atípico”, marcado por la persistencia del fenómeno de El Niño costero.

Aunque hoy, lunes, hubo sensación de frío en las primeras horas del día en la capital liberteña; sin embargo, según la misma entidad estatal se registraron temperaturas de entre 21° C y 27° C.

Para este martes y miércoles, incluso, se espera una máxima de 27°C y una mínima de 20°C.

En Chepén, provincia ubicada al norte de Trujillo, se registrarán temperaturas de hasta 28°C, aunque la mínima será de 18°C.

En los distritos costeros de Virú y Chao los termómetros marcarán entre 20°C y 28°C hoy y mañana.

Días atrás, la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) indicó que mantiene activa la alerta sobre el evento climatológico y señaló que las condiciones cálidas podrían extenderse hasta el verano de 2027.

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