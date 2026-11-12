La Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) y el Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (SEGAT continúan desarrollando la campaña “Techo Limpio”, con el fin de evitar diversos problemas durante las fuertes lluvias anunciadas por el Fenómeno de El Niño (FEN) y para evitar la propagación del vector del dengue, el aedes aeqypti.

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La campaña se realiza desde ayer y empezó en el Territorio Vecinal (TV) N° 28 - Mampuesto y mañana en el TV N° 51 - La Marquesa, impulsando la limpieza de los techos y la adecuada disposición de objetos en desuso.

Eliminar posibles focos de contaminación en los techos ayuda a prevenir la propagación de enfermedades y retirar objetos inservibles mitiga riesgos estructurales o de incendios.

En ese sentido, la MPT y el SEGAT, en trabajo articulado, viene ejecutando jornadas de limpieza integral ante la inminente llegada de las anunciadas fuertes lluvias por el Fenómeno de El Niño y para frenar el avance del dengue, buscando mitigar estos impactos y proteger la salud de la comunidad.

Hoy desde las 2:00 p. m., la campaña continuará en el sector en el T.V. N° 51 - La Marquesa y el recorrido previsto incluye el parque Arcoíris del Sol y las avenidas Pesqueda, 9 de Octubre, Antúnez de Mayolo y Luis de la Puente Uceda.

Se invita a los vecinos a colocar sus objetos en desuso en lugares aparentes del recorrido acopiándolos para facilitar su retiro y el desarrollo de estas jornadas donde se recogerán: cajas de cartón en desuso, madera, colchones, muebles, calaminas, fierros, aparatos electrónicos malogrados y vidrios (estos últimos deberán colocarse en sacos debidamente rotulados).

Es importante precisar que durante la campaña “Techo Limpio” no se recogerá desmonte o desechos de construcciones.