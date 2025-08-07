En menos de 48 horas, una segunda persona perdió la vida en Trujillo tras ser atropellada por una camioneta. Esta vez el fatal accidente ocurrió a las 5 de la madrugada, en la cuadra 17 de la avenida Tahuantinsuyo, en el distrito de La Esperanza.

La víctima fue identificada como Gean Carlos Gordillo Grados (32), quien quedó tendido en plena vía pública por varios minutos sin recibir apoyo oportuno. Cuando la Policía y agentes del serenazgo llegaron al lugar del siniestro nada pudieron hacer, ya que el joven no presentaba signos vitales.

REVISAN CÁMARAS

La Policía revisa las cámaras de seguridad de la zona para poder identificar al conductor que atropelló y causó la muerte de Gean Carlos Gordillo Grados, quien era natural de Ascope.

Este suceso ha causado indignación entre los pobladores, quienes exigen mayor control de las autoridades y presencia policial en la zona, sobre todo en horas de la noche y madrugada, pues los accidentes se han incremento alarmantemente.

El caso es investigado por agentes de la comisaría de La Esperanza y el Ministerio Público.

Cabe indicar que el martes por la noche un ciclista murió tras ser atropellado por una camioneta en Huanchaco.