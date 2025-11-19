Juan José Fort Cabrera, exgerente de la Producción del Gobierno Regional La Libertad, fue visto en una actividad proselitista del exministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) César Sandoval Pozo, precandidato al Senado por el partido político Alianza para el Progreso (APP).

En una imagen que circula por redes sociales, se le ve a Fort al lado de Sandoval, aun cuando el mismo César Acuña Peralta, líder de APP, anunció su expulsión por las presuntas irregularidades que se habían denunciado en el programa Procompite, a cargo del exgerente.

Este caso es investigado por el Ministerio Público, que en agosto último allanó las oficinas del Gobierno Regional La Libertad luego que empresarios revelaran que habían pagado hasta S/ 25 mil para ser beneficiados por ese programa.