El Jurado declaró fundada la tacha contra la candidatura de Luis Rodríguez Ponce, actual consejero regional que postula a la Municipalidad Provincial de Pataz por el partido Alianza para el Progreso (APP).

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Decisión

A través de la Resolución N° 0169-2026-JEE/JNE, el Jurado Electoral Especial de Pataz precisa que Rodríguez se encontraría impedido de postular en las elecciones del 4 de octubre porque tiene una sentencia condenatoria en primera instancia.

El ciudadano Imer Cápac Medina solicitó que se excluya del proceso electoral al candidato porque el 27 de enero de último el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo lo condenó a cuatro años de pena suspendida de la libertad por el delito de usurpación de funciones, debido a que, durante su labor como consejero en el periodo 2019-2022, habría avalado la conformación de una Mesa Directiva pese a que ya existía una legalmente constituida.

Responde

Ayer, Luis Rodríguez dijo que apelará la tacha ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en Lima. Él denunció un supuesto pacto entre los partidos Podemos Perú y Somos Perú para sacarlo de las elecciones. Precisó que en total presentaron tres solicitudes para excluirlo de las elecciones, dos de ellas firmadas por miembros de esas agrupaciones políticas.​