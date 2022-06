La emergencia por la inseguridad ciudadana decretada por el Gobierno en las provincias de Trujillo, Ascope, Chepén, Pacasmayo y Virú culminará en tres días. Se cumplirán tres meses desde que el Ministerio del Interior accedió al pedido de las autoridades de la región La Libertad debido la ola de crimines que cada día golpea con más fuerza.

Dimitri Senmache Artola, el quinto ministro del Interior del gobierno de Pedro Castillo, deberá responder este jueves cuando arribe a la provincia de Trujillo, según lo anunciado el último lunes por el congresista liberteño de Acción Popular, Enrique Alva Rojas.

Cuestionan

En la región se cuestiona que hasta el momento no se haya ejecutado un plan de lucha contra la inseguridad ciudadana; además de la falta de presupuesto para cada una de las cinco provincias en emergencia.

Para el alcalde del distrito de La Esperanza, Martín Namay Valderrama, no hay resultados de esta medida decretada por el Ejecutivo el último 26 de marzo.

“Yo creo que acá el primer responsable de la inseguridad en Trujillo es el presidente de la República, Pedro Castillo. Por su ineficiencia, falta de liderazgo y el estar cambiando a cada rato al ministro del Interior y por ende tienen que estar cambiando a los generales. Acaban de cambiar al general Jorge Angulo, y el nuevo general todavía ni se instala, son cambios que generan inestabilidad y una descoordinación total”, afirmó.

El distrito de La Esperanza ha sido escenario de más de 8 crímenes y enfrentamientos entre bandas que solo han posibilitado el incremento de las cifras de homicidios en lo que va del año en esta región. Según Namay Valderrama, no le notificaron la visita del ministro Dimitri Senmache, no obstante, precisó que la última vez que vino un ministro del Interior las coordinaciones realizadas “no sirvieron de nada porque el presidente Castillo optó por cambiarlo”.

El alcalde de Víctor Larco Herrera, César Juárez Castillo, precisó que tampoco sabía que el ministro del Interior había confirmado que arribaría a Trujillo para abordar el tema de la inseguridad ciudadana.

“Estamos esperando más que temas protocolares, resultados concretos por el tema de la emergencia. Creo que la emergencia ha sido un saludo a la bandera, ha sido para salir del paso y obviamente un estado de emergencia se tiene que afrontar con un presupuesto, no lo digo para los gobiernos locales, sino para la misma Policía”, mencionó.

Sin el plan

El último 10 de mayo, cuando se prorrogó la emergencia por inseguridad ciudadana, el gobernador Manuel Llempén exigió un plan de lucha contra el crimen organizado, de lo contrario la medida no tendría sentido.

“Estamos viendo que el crimen organizado se está desplazando hacia la minería ilegal, pero ya no como era al inicio, de solo dar protección. Estas personas que ejecutan esa labor ilegal se están posicionando y lamento que no haya considerado a las provincias de la sierra y lamento que no estén dando el presupuesto y un plan operativo”, mencionó.

Falta liderazgo

Efectivamente, Martín Namay Valderrama precisó que durante esta emergencia también faltó coordinación y liderazgo desde la Municipalidad Provincial de Trujillo y del Gobierno Regional de La Libertad.

“Yo creo que ha faltado liderazgo para poder articular el trabajo. Hubo una falta de liderazgo a nivel provincial y a nivel regional en la lucha contra la inseguridad. El logro de las autoridades provinciales o de la Región era traer a un ministro, y en realidad no servía de nada. Traer a un ministro es importante, pero lo más importante es que esa reunión tenga resultados”, añadió.