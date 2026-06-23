El Gobierno Regional de La Libertad se posicionó en el primer lugar a nivel nacional en la ejecución de recursos del Programa Presupuestal 0030 “Reducción de los Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana”, alcanzando un avance del 72%, de acuerdo con la evaluación presentada por el Ministerio del Interior.

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Según el reporte oficial, La Libertad registra un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 17,034,530 y una ejecución devengada de S/ 12,183,178, ubicándose por encima de los gobiernos regionales de Loreto y Piura, que ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente.

La información fue presentada durante la reunión técnica virtual del Programa Presupuestal 0030, con participación de la Subgerencia de Seguridad Ciudadana y la Gerencia Regional de Defensa Nacional del Gobierno Regional de La Libertad. La sesión fue dirigida por Malorine Shirley Quispe, Analista de Seguimiento Presupuestal de la Dirección General de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior (MININTER).

El Programa Presupuestal 0030 constituye una herramienta estratégica del Estado peruano para disminuir la incidencia delictiva y fortalecer la seguridad ciudadana mediante la articulación de acciones entre el Gobierno Nacional, los gobiernos regionales, los gobiernos locales y la Policía Nacional del Perú.

Las principales líneas de intervención del programa son el fortalecimiento del patrullaje policial y de serenazgo, el patrullaje integrado, la mejora de la operatividad de las comisarías y la optimización de los sistemas de atención y respuesta a las denuncias ciudadanas.