Seis presuntos miembros de la banda “Los Marginales de La Libertad” fueron capturados cuando pretendían hacer un “pase” de once cartuchos de dinamita en pleno centro de Trujillo.

La primera en ser detenida fue Tatiana Gil Espinoza (18), “Chata”, quien llevaba en una mochila los aparatos explosivos. Al ser interrogada delató a sus cómplices y facilitó el arresto de todos los implicados, entre ellos Ángel Tirado Castañeda (19), “Rata”, supuesto cabecilla de la banda.

La Policía dijo que la dinamita la usarían para actos de extorsión.