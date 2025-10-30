Agentes de la comisaría de Pacasmayo detuvieron a tres presuntos integrantes de la banda criminal “Los Pacharacos”, dedicada a la venta de drogas.

El operativo que permitió desbaratar a esta red delictiva se dio la noche del miércoles en la calle Ignacio Merino de Pacasmayo. Durante la redada fueron atrapados Jarro David Roncal Urtega (34), Malcom Christopher Linares Reaño (38) y Juan Jacob Guevara Nomberto (34).

La Policía informó que durante el registro personal se les encontró cuatro envoltorios tipo ketes, un paquete mediano y dos bolsas de polietileno que contenían pasta básica de cocaína (PCB). En total, se decomisaron 800 gramos de esta droga.

También se incautaron tres celulares y dinero en efectivo.

Los detenidos fueron trasladados a la sede del Área Antidrogas (Areando) de Trujillo para continuar con las diligencias conforme a ley. El hecho, asimismo, fue comunicado al Ministerio Público.