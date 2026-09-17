Dos ciudadanos colombianos y uno peruano fueron detenidos en un operativo que permitió desbaratar a una banda dedicada a la venta de drogas en la provincia de Pacasmayo, en La Libertad.

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Los extranjeros Juan Camilo Osorio Jiménez (33), alias “Gollo”, y Daniel Abelardo Corrales Gómez (24), apodado “Dani”, fueron atrapados en un inmueble situado en la IV etapa del asentamiento humano Las Palmeras. Junto a ellos también cayó Jeankarlos Mateo Yovera Díaz (31), conocido como “Negro Mateo”. Ellos integrarían la banda delictiva “Los Químicos de Pacasmayo”.

Durante el registro personal y domiciliario se hallaron: cuatro empaques con marihuana, cinco bolsitas con cierre hermético que contenían “tusi”, un frasco con ketamina (fármaco alucinógeno) y cuatro celulares. Además se encontraron algunos objetos que contenían rastros de estupefacientes.

La Policía informó que los intervenidos serán investigados por el presunto delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico ilícito de drogas.