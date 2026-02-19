Una banda delictiva que extorsionaba a empresarios del sector transporte usando números telefónico de Chile, fue atrapada por agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Trujillo.
MIRA ESTO| La Libertad: Cae banda que cobró S/ 4 millones en cupos extorsivos
Entre los detenidos figuran Edin Cáceres Tizando, alias “Cabro”; Julio Infantes Loyola, apodado “Gordo”; Geraldine Isuiza Fernández, conocida como “Chiquilla Geral”; Michell Anticona Lázaro, autodenominado “Ogro”; Aníbal Guevara Quispe, alias “El Gringo”; y Eugenio Briceño Valle, apodado “Seco”.
La Región Policial La Libertad informó que la red delictiva autodenominada “Los Sureños” exigían pagos de 20 mil soles mensuales a sus víctimas. Además, para lograr que los empresarios paguen, los delincuentes les enviaban mensajes con amenazas y videos de sus domicilios.
A los intervenidos se les incautaron celulares en donde se hallaron comunicaciones de coordinación para actos delictivos.