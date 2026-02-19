Una banda delictiva que extorsionaba a empresarios del sector transporte usando números telefónico de Chile, fue atrapada por agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Trujillo.

Entre los detenidos figuran Edin Cáceres Tizando, alias “Cabro”; Julio Infantes Loyola, apodado “Gordo”; Geraldine Isuiza Fernández, conocida como “Chiquilla Geral”; Michell Anticona Lázaro, autodenominado “Ogro”; Aníbal Guevara Quispe, alias “El Gringo”; y Eugenio Briceño Valle, apodado “Seco”.

La Región Policial La Libertad informó que la red delictiva autodenominada “Los Sureños” exigían pagos de 20 mil soles mensuales a sus víctimas. Además, para lograr que los empresarios paguen, los delincuentes les enviaban mensajes con amenazas y videos de sus domicilios.

A los intervenidos se les incautaron celulares en donde se hallaron comunicaciones de coordinación para actos delictivos.