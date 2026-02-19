Golpe a la extorsión. Nueve presuntos integrantes de la organización criminal “Los Chalecos del Valle” fueron atrapados en un operativo conjunto encabezado por agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de Trujillo y Lima. Esta red delictiva es acusada de amasar más de S/ 4 millones en extorsiones a 27 empresas de transporte de la región La Libertad.

Redada

La captura de estas personas se dio la madrugada de hoy durante una redada que incluyó la intervención de 27 inmuebles situados en Trujillo, Ascope y Lima. Además, se allanaron las celdas de dos presos en los penales El Milagro y Ancón.

El jefe de la Región Policial La Libertad, general Franco Moreno, confirmó que entre los detenidos está Juan Julio Salvador Ramírez, alias “Chino Ratón”. Él sería el cabecilla de la banda y se escondía en un domicilio ascopano porque, además, era buscado por rivales de otras redes delictivas. Incluso, hace unos días se habría salvado, pues delincuentes le dispararon en el cuerpo.

Las investigaciones que permitieron este golpe iniciaron el 2023, que agentes de inteligencia detectaron que empresas de transporte que cubren rutas que van de Trujillo a Ascope eran amenazadas.

Según el general Franco Moreno, cada una de las 27 empresas que eran víctimas de “Los Chalecos del Valle” pagaban S/ 10 mil cada 15 o 30 días. Además, estos delincuentes usaban hasta cuatro stickers distintos para marcar a sus víctimas. Esto con la finalidad de hacerles creer que pagaban a diferentes organizaciones criminales.

“Tenían amenazados a empresarios, transportistas, cobradores y socios de estas empresas de transporte, utilizando videos intimidatorios, explosivos y llegando a quitarles la vida a dos transportistas en Casa Grande, Ascope”, reveló el jefe policial.

A los detenidos se les incautó stickers, vehículos, armas, municiones y tarjetas de crédito.