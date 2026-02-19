El jefe de la Región Policial La Libertad, general Franco Moreno, confirmó que están tras los pasos de cinco integrantes de organizaciones criminales que serían los responsables de los ataques con dinamitas en diversos negocios de la provincia de Trujillo.

Las declaraciones las dio tras la captura de Andy Yefri López Narro (24), alias “Hueso”, quien se había convertido en un objetivo importante para la Policía, pues habría coordinado el ataque con explosivos a la discoteca Luxor, el pasado 24 de enero, día que se encontraba en Trujillo el ministro del Interior, Vicente Tuburcio.

Los hampones que serían intensamente buscados por la PNP fueron identificados como “Orlando”, Óscar”, “Acero”, Cabezón” y “Daniel”.

“Todos los que faltan van a caer uno por uno. ‘Hueso’ estaba dentro de los objetivos de la Policía de Trujillo, de las unidades de investigación criminal y las unidades de inteligencia”, dijo el oficial Franco Moreno.