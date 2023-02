Tras reunirse con el jefe de la Tercera Macro Región Policial de La Libertad, general Augusto Ríos Tiravanti, ahora el alcalde encargado de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez, no descartó coordinar algunos proyectos con el gobernador César Acuña Peralta.

Esta cita se daría a pesar de que el burgomaestre Arturo Fernández Bazán, que está de licencia en el municipio por salud, es un acérrimo crítico del líder apepista.

Decisiones. Mario Reyna, quien fue gerente de Acuña durante su gobierno municipal, consideró que podría solicitar que el Gobierno Regional apoye en temas de seguridad ciudadana.

“Yo no descarto reunirme con el gobernador, porque ellos tienen la mayor parte del presupuesto público. Sé que vienen trabajando también algunos programas en temas de seguridad regional, a través del Coresec (Comité Regional de Seguridad Ciudadana) y, obviamente, en la medida que podamos reunirnos y pedirle que apoye a la Policía y, sobre todo, a este municipio y a la ciudad, bienvenido sea”, afirmó.

La autoridad edil también se pronunció respecto a la continuidad que podría tener el trabajo conjunto entre la comuna y la Policía, a través del patrullaje integrado, cuando retome el cargo Arturo Fernández, quien en varias oportunidades se negó a reunirse con el jefe policial.

Sobre ese tema dijo que el plan deberá continuar, debido a que el patrullaje integrado está regulado por ley y porque ahora la Policía ya tendrá herramientas para enfrentar al hampa.

“A mí me da lástima escuchar a la Policía decir que no tiene patrulleros, no tiene personal, no tiene combustible. Afortunadamente, los 235 policías que habían sido destinados de Lima a Trujillo se quedan, gracias a esta cooperación con la municipalidad. Entonces, ya son 235 policías más para patrullar; no obstante, hay temas que estoy intentando corregir”, aseveró.

Respuesta

Por su parte, Arturo Fernández defendió la reunión que tuvo su teniente alcalde, Mario Reyna, con el jefe policial, a pesar de que a través de sus redes sociales calificó de “sonsos” a los burgomaestres que se reunieron con el general.