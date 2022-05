Quien vive en el crimen conoce la ruta de la droga y los “huecos” donde venden ese producto que nunca baja de precio; sabe qué policía vende armas y municiones; lo voltea (conoce) a los delincuentes que se han apoderado de una mina informal, a los “chalecos” de los mineros de la sierra liberteña; a políticos que descienden a la cloaca del hampa para aliarse con ellos y así puedan tener el triunfo asegurado; a los marcas, a los traficantes de terrenos, a los cabezas de los grupos delictivos que han sectorizado la extorsión por avenidas, el robo de motos y carros por marcas; a los sicarios que bautizan sus manos de sangre y salen de la movida criminal ofrendando su vida. Y muchos forajidos usan la información como moneda de cambio, cuando están ahogados en una investigación policial.

Sin embargo, no solo tiene que meterse el dedo en la boca y vomitar todos los delitos cometidos, tiene que brindar audios, fotos o videos que corroboren su verborrea. Eso lo sabía muy bien el colaborador eficaz con clave N°FPC-LL09072018, de la organización criminal ‘Los Letales del Norte II’.

Vieja rencilla

“A inicios del 2016, ‘Cholo Percy’ y Dolorso convocaron a 20 personas, todos vagos del Trujillo y del caserío de San Antonio de Julcán, para que suban apoyar al gobernador John Chávez Saavala. Ya que este señor tenía una rivalidad con el alcalde John Rodríguez Espejo. Se enfrentó la gente del ‘Cholo Percy’ y los ronderos contratados por Rodríguez”, manifestó el colaborador. Este hecho se corrobora con la escucha telefónica del 5 de mayo del 2016: “Mi pata está de gobernador arriba y los ronderos no lo han querido dejar entrar a trabajar y ya, pe, huevón, yo me he ido armado con gente de San Antonio y de acá Michell subió unos cuantos cholos. Hemos hecho la cagada arriba y el cholo se ha quedado trabajando tranquilo. Tengo gente en política y la política es el futuro”.

Según las revelaciones, “Cholo Percy” es el “hombre” en la provincia de Julcán y Huamachuco, él apoya a los candidatos, intimida a los oponentes políticos hasta que renuncian y le dejen la cancha libre al caballo que apoya el criminal y a cambio recibe un suculento monto de dinero.

Hechos concretos señalados por el colaborador eficaz: “En el 2018, el candidato Ever Ríos Cruzado contrató al Cholo Percy para que le meta un sobre con un texto amenazante y una dinamita a la casa del candidato de Fuerza Popular, Franklin Osmer Benítez Guzmán. Al final, Ever Ríos ganó las elecciones”. La denuncia policial le da peso a la versión de colaborador: “Hola, Franclin. Mira, te estoy dejando esta nota para que te abras del partido y dejes de estar haciendo gestiones. Si no obedeces a lo que te digo voy a matar a tu esposa y a tus dos hijos, yo sé dónde estudian, una en el Amauta y otro en el San Juan. También sé que te mueves en un auto negro y una camioneta roja”.

Huamachuco y el Alto Trujillo

“En el 2018, el ‘Cholo Percy’ le dejó una corona fúnebre y una nota al candidato del partido político Somos Perú, Abimael Segura Romero. El que mandó intimidar al político fue Robert Contreras, quien luego ganó las elecciones de la provincia de Huamachuco”. Las palabras del colaborador se vuelven creíbles con el acta de intervención policial: “Escucha bien, Abimael hijo de puta, tienes una semana para renunciar a tu candidatura, de lo contrario tu familia te llevará una corona al cementerio”.

“En el 2016, el alcalde del Alto Trujillo, Novel (Nobert) Cruz le pagaba dos mil soles a ‘Cholo Percy’ y Guaylulo. Esa plata no llegaba a toda la organización, se repartían entre los dos”.

Caso El Porvenir

“Y en la primera semana de marzo de este año, ‘Cholo Percy’ los convocó a su domicilio a Segundo Valdiviezo Mozo, conocido como ‘Cántaro’ y a Hilario Pizan Gonzales, conocido como ‘Cholo Hilario’. En la tarde se reunieron y trataron de cómo amenazar y sacar de carrera política a la candidata al distrito de El Porvenir, Sandra Guevara Villalobos. La tía vive en la avenida Las Animas de Río Seco, su casa es de dos pisos con balcón, fachada de color amarilla y puerta de madera. ‘Hay que meterle plomo a su jato’, dijo el ‘Cholo Percy’.

El día del atentado, había un patrullero estacionado en la calle María Julia, por eso no metieron disparos, pero sí le dejaron una granada y un sobre cerrado. Este hecho violento fue ordenado por el candidato de Alianza Para el Progreso (APP), John Rodríguez Espejo . Quiero precisar que ‘Cholo Percy’ conocía a John Rodríguez desde el 2016. En esa fecha era su chaleco y le cobraba mil soles, el que cobraba el cupo era Guaylulo”.

La declaración del testigo es avalada por un acta de intervención policial del 14 de marzo del 2022: “se encontró una bolsa, se lo revisó y se encontró una granada y una hoja de papel bond, con escritos hechos con lapicero donde le exigen el pago de 50 mil soles a cambio de no atentar contra tu vida y la de tu familia”.

Ayer, la Policía de la División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad (Diviac-Trujillo) puso a disposición de la fiscalía a los integrantes de Los Letales del Norte II. Ahora se espera que el Fiscal de Crimen Organizado, Antonio Pagaza Guerra sustente bien el pedido de prisión preventiva. No vaya a ser que se equivoque y acuse con elementos de convicción de otra organización criminal, como ocurrió con “Los Malditos de Santa Rosa”, y cuyo desenlace fue desastroso para la ciudadanía: toda la gavilla salió en libertad.

