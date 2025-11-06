Delincuentes asesinaron la madrugada de hoy, jueves, al chofer de un bus que trasladaba a trabajadores de una empresa agrícola en la provincia de Chepén, en la región La Libertad.

Este nuevo hecho de sangre se registró a las 4:30 de la mañana en plena Panamericana Norte, a la altura del centro poblado Pacanguilla, en el distrito de Pacanga. Según testigos, Daniel Vásquez Marín (27) fue atacado cuando manejaba el bus de la empresa de transportes Lobato, de placa de rodaje B3A-968, que transportaba a empleados de la empresa agrícola Cerro Prieto. El chofer detuvo la unidad en un semáforo, cuando sicarios le dispararon desde una mototaxi.

La víctima recibió al menos tres impactos de bala, lo que originó su muerte instantánea.

Al lugar llegaron agentes del Departamento de Investigación Criminal de Chepén, quienes iniciaron las investigaciones.

No se descarta que el ataque guarde relación a un acto de extorsión.