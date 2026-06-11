Nada detiene la ola de violencia en la provincia de Virú, región La Libertad. Ayer a plena luz del día fue asesinado de cinco balazos un comerciante de motos.

De acuerdo con la información brindada por la Policía, la víctima fue identificada como César Gálvez Barboza (66), quien falleció cuando era evacuado al Hospital de Virú.

VER MÁS| Capturan a presunta extorsionadora tras rastrear cuenta de Yape usada para exigir S/ 50 mil, en Trujillo

Salvajes

Testigos contaron que a las 8 de la mañana de ayer, César Gálvez salía de su vivienda situada en el sector Los Pinos, para iniciar su jornada de trabajo.

Sin embargo, cuando se disponía a subir a su camioneta fue interceptado por dos sicarios en una moto lineal. Uno de los delincuentes descendió de la unidad y abrió fuego contra el comerciante en cinco ocasiones.

Al ver a su víctima tendida en el piso, los criminales huyeron a velocidad. Instantes después familiares del comerciante salieron de su casa para ver lo que había sucedido y se toparon con el horrible cuadro.

Sin perder tiempo, subieron a César Gálvez a la camioneta y lo evacuaron al Hospital de Virú, pero lamentablemente los médicos solo se limitaron a confirmar su deceso.

Hipótesis

Agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Virú llegaron hasta la zona del atentado criminal y recogieron casquillos de bala. Luego se trasladaron al Hospital de Virú, donde se entrevistaron con familiares del occiso.

Por la modalidad del ataque, los detectives indicaron que se trataría de un crimen por encargo. Además, no descartan que el homicidio tenga relación con un caso de extorsión.

Debido al alto índice criminal, el Ejecutivo prorrogó el Estado de Emergencia en las provincias de Trujillo y Virú, en la región La Libertad, por un periodo de 60 días calendario. La medida de excepción también comprende a la provincia de Chepén y empezó a regir desde el 26 de mayo.