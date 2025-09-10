Después de un paciente trabajo de inteligencia, la Policía de la comisaría de Chao, en la provincia de Virú, detuvo a los menores de edad J.D.M.F. (16) y a D.M.A.A. (16), quienes serían parte de la banda delincuencial “Los Cachaco del Chato Carlos”, la misma que es investigada por casos de extorsión.

A los menores se les encontró dos cartuchos de dinamita y un sticker con la inscripción “Los amigos del crimen una sola idea” con imagen de “Tony Montana”, además, de una carta con contenido extorsivo.

En efecto, esa misiva se lee: “Compa te habla una batería serie de este monte. Sabemos que mueves tus monedas y vamos a ser prácticos. Te pones en línea con S/10 mil o reviento tu casa, así que apegate a un vago serio y dame solución”.

SEGUÍAN SUS PASOS

A raíz de detonaciones de dinamita que se habían perpetrado en viviendas en Nuevo Chao la noche del último lunes, la Policía ejecutaba operativos por la zona y fue así que el martes por la noche intervinieron por la avenida Las Flores a una mototaxi.

Los ocupantes del vehículo menor trataron de escapar, pero no llegaron muy lejos. Se trataba de J.D.M.F. (16) y a D.M.A.A. (16), quienes reunían las características físicas de los autores de los atentados con dinamita realizados la noche anterior.

Los agentes del orden también incautó celulares a los menores y al revisar el contenido se descubrió coordinaciones compatibles con hechos extorsivos investigados. Se dejó constancia del hallazgo, lectura y conservación del contenido pertinente, asegurándose la cadena de custodia.

Ambos menores son investigados por la comisión de los presuntos delitos: contra el patrimonio – extorsión en grado de tentativa; y contra la seguridad pública – fabricación, suministro o tenencia de materiales y residuos peligrosos.