Se les investiga por estar presuntamente implicados en casos de extorsión.
Se les investiga por estar presuntamente implicados en casos de extorsión.

Después de un paciente trabajo de inteligencia, la Policía de la comisaría de Chao, en la provincia de , detuvo a los menores de edad J.D.M.F. (16) y a D.M.A.A. (16), quienes serían parte de la banda delincuencial “Los Cachaco del Chato Carlos”, la misma que es investigada por casos de extorsión.

VER MÁS:

A los menores se les encontró dos cartuchos de dinamita y un sticker con la inscripción “Los amigos del crimen una sola idea” con imagen de “Tony Montana”, además, de una carta con contenido extorsivo.

En efecto, esa misiva se lee: “Compa te habla una batería serie de este monte. Sabemos que mueves tus monedas y vamos a ser prácticos. Te pones en línea con S/10 mil o reviento tu casa, así que apegate a un vago serio y dame solución”.

SEGUÍAN SUS PASOS

A raíz de detonaciones de dinamita que se habían perpetrado en viviendas en Nuevo Chao la noche del último lunes, la Policía ejecutaba operativos por la zona y fue así que el martes por la noche intervinieron por la avenida Las Flores a una mototaxi.

Los ocupantes del vehículo menor trataron de escapar, pero no llegaron muy lejos. Se trataba de J.D.M.F. (16) y a D.M.A.A. (16), quienes reunían las características físicas de los autores de los atentados con dinamita realizados la noche anterior.

Los agentes del orden también incautó celulares a los menores y al revisar el contenido se descubrió coordinaciones compatibles con hechos extorsivos investigados. Se dejó constancia del hallazgo, lectura y conservación del contenido pertinente, asegurándose la cadena de custodia.

Ambos menores son investigados por la comisión de los presuntos delitos: contra el patrimonio – extorsión en grado de tentativa; y contra la seguridad pública – fabricación, suministro o tenencia de materiales y residuos peligrosos.

TE PUEDE INTERESAR:

TAGS RELACIONADOS