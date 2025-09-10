Agentes del Grupo Terna de la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvieron en Trujillo al docente José Choquehuanca Castillo (32), quien fue acusado de presuntamente solicitar mantener relaciones sexuales a su alumna, una menor de 14 años, para cambiar las calificaciones.

El profesor fue sorprendido junto a la menor de iniciales K.Z.M. en el interior de una habitación del hotel Platinun, ubicado en Calle Amazonas de la urbanización El Molino. El docente no supo explicar qué hacía con su alumna en ese lugar.

Durante el registro personal se incauto dos celulares, dinero en efectivo y una caja cerrada de preservativos.

La Policía traslado al docente y las especies incautadas al Área contra la Trata de Personas de Trujillo para las diligencias respectivas.

La madre de la menor fue la que denunció el hecho y la Policía y el Ministerio Público revisan el contenido de los celulares incautados al docente, pues allí habría evidencia del grave delito del que se le acusa e investiga.