Un hombre de iniciales J.D.R. (28) que era investigado por la presunta comisión del delito de violación sexual en agravio de una menor de edad escapó de la comisaría de Jerusalén-Wichanzao, ubicada en la localidad de Wichanzao, el distrito de La Esperanza.

De acuerdo a un informe del portal Studio 96, el hombre había sido trasladado a la delegación tras la denuncia interpuesta por la madre de la niña.

¿QUÉ PASÓ?

Según se ha informado, el detenido fue dejado bajo custodia de un suboficial de tercera mientras se elaboraban las actas correspondientes. Sin embargo, instantes después el joven policía comunicó a sus colegas que el detenido había escapado.

Dijo que lo dejó esposado a un parante del techo en el patio de la delegación policial, pero que al ir a los servicios higiénicos por unos instantes, el acusado aprovechó para huir.