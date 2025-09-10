El alcalde del distrito de El Porvenir, Juan Carranza Ventura, expresó su profunda indignación frente a la presunta complicidad de miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) con bandas criminales que vienen azotando la provincia de Trujillo y distritos aledaños.

Durante una entrevista concedida a una radio nacional, Carranza Ventura denunció que, pese a los compromisos asumidos por los altos mandos policiales, hasta la fecha no se ha concretado el cambio de efectivos a otras regiones, lo que estaría contribuyendo al agravamiento de la inseguridad.

“La provincia se desangra mientras los malos policías siguen siendo cómplices de las bandas criminales”, señaló con firmeza.

El burgomaestre indicó que esta situación también ha generado la molestia del gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, quien en una reciente reunión con los alcaldes de La Esperanza, Florencia de Mora y de la provincia de Trujillo, mostró su preocupación por la inacción policial en estos distritos convulsionados por la violencia.

En este contexto, las autoridades vienen solicitando una reunión urgente con la presidenta de la República, Dina Boluarte, programada para este jueves.

En dicho encuentro, se exigirá la declaración del estado de sitio o el establecimiento de un toque de queda, así como el cumplimiento inmediato del relevo de todo el personal policial en la región.

Carranza Ventura enfatizó que su distrito y la provincia entera no son ajenos a las constantes explosiones, extorsiones y asesinatos que se registran a diario.

“Seguimos viendo cómo la PNP permite que las bandas criminales sigan haciendo de las suyas. Ya no queremos seguir viviendo en esta zozobra”, manifestó.

Finalmente, hizo un llamado urgente al Gobierno central para frenar de una vez por todas esta ola de violencia que afecta a vecinos, transportistas, empresarios, comerciantes de mercados, mototaxistas y pequeños emprendedores que hoy viven atemorizados por el accionar del crimen organizado.