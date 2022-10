Moradores del centro poblado Alto Trujillo (El Porvenir-Trujillo) se movilizarán desde hoy miércoles en Lima exigiendo que la Comisión de Descentralización del Congreso debata el proyecto de ley que permita que ese centro poblado se convierta en distrito.

Como se recuerda, esta iniciativa iba a ser discutida en agosto; pero se estancó tras la difusión de audios en donde César Acuña pedía a los congresistas de Alianza para el Progreso que agilicen ese proyecto para que lo beneficie políticamente en las elecciones del pasado 2 de octubre.

En aquella oportunidad, la presidenta de ese grupo de trabajo, Diana Gonzáles, indicó que el proyecto se debatiría tras los comicios. No obstante, ahora se habría informado que recién se vería después del 6 de noviembre, debido a que esa fecha se realizarán las elecciones para elegir a los nuevos alcaldes en los centros poblados.

El burgomaestre de Alto Trujillo, Nover Cruz, manifestó que esta decisión afecta a miles de familias, que se sienten “burlados”. Por ello dijo que desde hoy miércoles permanecerán en Lima pidiendo resultados.

“Nos movilizaremos porque es necesario, ya que no se está respetando los acuerdos y no están escuchando las demandas de todo un pueblo. No nos moveremos hasta que se apruebe o programe la fecha del debate. No es justo que nos veamos perjudicados por el apetito personal del señor Cesar Acuña”, indicó.