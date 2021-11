La gerente regional de Salud de La Libertad, Kerstyn Morote, alertó durante su presentación ante el pleno del Consejo Regional que las muertes por Covid-19 se duplicaron en la última semana, por lo que reveló que el Gobierno Regional implementó un plan de trabajo para frenar los decesos, que integra el control de la pandemia en las denominadas zonas de contagio, la intensificación de la vacunación anticovid y la implementación de más puntos de atención para pacientes que puedan contraer el virus.

El plan

La funcionaria se presentó ayer ante los consejeros y mostró su preocupación porque los liberteños relajaron las medidas de protección dispuestas para frenar los contagios. Precisó que en los centros de abastos, vehículos de transporte público y centros comerciales las personas retan al virus y hacen caso omiso a las medidas de bioseguridad.

Además, cuestionó la proliferación de eventos sociales durante los últimos meses, pues en esos lugares se incumplen los protocolos para controlar la pandemia y no se respeta el toque de queda.

Durante su exposición, la titular de la Gerencia de Salud reveló a los consejeros que, junto al Ministerio de Salud (Minsa), han detectado los denominados “puntos de calor en donde están aumentando los casos Covid-19″.

Estos están situados en la provincia de Virú -que actualmente está en nivel de alerta alto-, y en los distritos trujillanos de La Esperanza (especialmente en el sector Bellavista) y Florencia de Mora. En este último lugar, incluso, se detectó que varias personas que acuden al mercado La Hermelinda no usan mascarilla, por lo que se pidió a las autoridades hacer cumplir las normas que obligan al uso de tapaboca.

Detalló que el incumplimiento de estas normas están originando que los contagios y las defunciones incrementen. Según la Sala Situacional Covid-19, La Libertad registra 10,203 fallecidos y 129,868 contagiados del virus.

“Hasta fines de setiembre teníamos menos de 100 casos nuevos por día, desde las primeras semanas de octubre hemos aumentado a 100, 120, 150, 158 y 179 casos nuevos (por día). El promedio de fallecidos por día en una semana estaba entre 1 y 2, pero la semana que ha pasado este promedio ha aumentado a 3 o 4, entonces, sí hay un aumento que es leve, pero sostenido”, acotó Kerstyn Morote.

La culpable de este aumento es la variante Delta, que según el Instituto Nacional de Salud (INS) suma 148 casos en la región. En La Libertad, además, también circulan las cepas Lambda (46 casos), Gamma (17 pacientes) y Mu (con 8 contagios).

Pese al incremento de víctimas mortales y de contagios, la gerente de Salud precisó que aún La Libertad no ingresa a una tercera ola. “Aún, epidemiológicamente, no se puede hablar de la instalación de una tercera ola, si no de indicios, pero es probable que en los próximos días ya estemos ante una tercera ola en nuestra región”, acotó.

Sin embargo, en la sesión se detalló que el Gobierno Regional de La Libertad ya se está preparando para el inicio de esta nueva etapa del virus.

Por ello, agregó que lograron el compromiso del Minsa para implementar Centros de Atención Temporal (CAT) y Centros de Oxigenación Temporal (COT) en la región.

“Aparte de los 6 CAT que tenemos, se ha gestionado ante el Minsa 16 CAT más, que se van a implementar, posiblemente, la primera semana de diciembre, además de 16 COT, algo que no teníamos ni en la primera ni en la segunda ola”, señaló.

En efecto, la región cuenta con 256 camas en los CAT Chan Chan (que tiene 30 camas), Ramón Castilla (100 camas), Salaverry (30 camas), San Pedro (16 camas), Villa Essalud Alta Complejidad (40 camas) y Virú (40 camas).

Respecto al suministro de oxígeno, La Libertad cuenta con 25 plantas operativas, entre las que se tienen en Essalud y el Minsa, que producen 1,313 metros cúbicos diarios de oxígeno. “Recordemos que en una segunda ola, lo máximo que necesitamos, en el pico más alto, fue de 603 metros cúbicos de oxígeno por día”, acotó.

Vacunación

Respecto al cierre de brechas para conseguir la inmunidad de rebaño, indicó que en La Libertad se busca inmunizar al 85% de la población mayor de 12 años, que suma 1 millón 662 mil 916 personas.

La funcionaria lamentó que a la fecha existan 310 mil personas que no acuden a colocarse su segunda dosis anticovid, pese a que cumplieron más de 21 días desde que se aplicaron la primera inyección.

Además, hay 41 mil mayores de 60 años que no cuentan con ninguna dosis y “estos serían, lamentablemente, quienes fallecerían en la tercera ola con esta variante Delta”.

Acuerdos

Al término de la sesión, La Gerencia de Salud y el Consejo Regional de La Libertad acordaron convocar a las autoridades municipales para capacitarlos en el control de las medidas de bioseguridad. Esto con la finalidad de que los municipios hagan respetar las normas dadas para frenar el avance de la pandemia en los mercados y los medios de transporte público.

El consejero Greco Quiroz indicó que las autoridades ediles deberían ser más rigurosos durante las labores de fiscalización, y aplicar sanciones a quienes incumplen.

El consejero David Calderón, por su parte, pidió a los municipios incidir en el control a los locales de diversión y en los permisos que se les otorga para que funcionen.

Señaló que varios establecimientos que son cerrados por incumplir las normas a los pocos días logran reabrir porque cambian de razón social, “sacándole así la vuelta a las leyes”.

Este punto fue refrendado por su colega Wilson Rodríguez, quien indicó que en las provincias alejadas se están promoviendo diversos eventos sociales y fiestas patronales.