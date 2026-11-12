En una cama de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) del Hospital Regional Docente de Trujillo se encuentra luchando por su vida el menor de iniciales G.M.A. (05), quien el último martes durante un cruento ataque dirigido contra su madre, Maricielo Álvarez, resultó gravemente herido de bala. Lamentablemente su progenitora perdió la vida.

VER MÁS: GORE La Libertad alcanza el 50% de avance en trabajos de descolmatación del río Chicama

El sangriento hecho ocurrió a plena luz del día en la avenida Nila Cerruti, en el distrito de Guadalupe, Pacasmayo, a solo metros de la comisaría del sector. Maricielo había acudido al jardín de niños a recoger a su hijo y cuando ambos retornaban a casa en una moto lineal fueron interceptados por sicarios que abrieron fuego sin piedad.

A MATAR

La mujer recibió seis impactos de bala y murió en la zona, mientras que el niño resultó gravemente herido. Según el reporte médico, el pequeño presenta fractura de húmero y tiene comprometidos órganos vitales como hígado, esófago, estómago y páncreas, por lo que fue sometido a una intervención quirúrgica de alta complejidad.

Según un comunicado del nosocomio, el niño permanece bajo vigilancia médica permanente y de acuerdo con su evolución clínica en las próximas horas se evaluará programar una nueva intervención quirúrgica.

PESQUISAS

Aunque no hay una versión oficial de la Policía Nacional, trascendió ayer que el ataque contra la joven madre de familia fue presuntamente por represalia, toda vez que era la supuesta pareja de alias “Guru”, quien mantenía disputas con bandas delictivas de la zona por el control de las extorsiones a comerciantes y emprendedores.

Se supo que un grupo especial del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Trujillo se ha trasladado a Guadalupe para sumarse a las indagaciones que están en curso. El objetivo es identificar a los autores de este atentado.