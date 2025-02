El papa Francisco aceptó la renuncia de monseñor Miguel Cabrejos como arzobispo de Trujillo y en su reemplazo designó a monseñor Alfredo Vizcarra Mori, actual obispo del Vicariato Apostólico de Jaén.

Tras conocerse la decisión del sumo pontífice, el Arzobispado Metropolitano de Trujillo publicó en sus redes sociales el mensaje de despedida de monseñor Cabrejos.

“Esta mañana, la Santa Sede hizo pública la decisión del santo padre Francisco de aceptar mi renuncia a la tarea de arzobispo metropolitano de Trujillo, la misma que presenté en junio de 2023, siguiendo las normas del Derecho Canónico, que establece que al cumplir los 75 años de edad, los obispos al frente de una jurisdicción eclesiástica deben renunciar a este oficio”, indicó.

Trabajo

Desde que asumió el cargo, el 11 de septiembre de 1999, monseñor Cabrejos fue una figura clave en la Iglesia peruana y latinoamericana. Fue presidente de la Conferencia Episcopal Peruana y del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), organismos desde los cuales promovió la fe, el diálogo y la paz.

En su mensaje de despedida, el arzobispo emérito expresó su gratitud a Dios y a la comunidad de Trujillo por el apoyo brindado durante más de dos décadas de servicio pastoral.

“Quiero testimoniar públicamente mi agradecimiento a Dios por haberme concedido esta gracia y esta gran responsabilidad que asumí con cariño y dedicación durante 25 años y 5 meses. He tenido el honor y la gracia de presidir esta importante y extensa Iglesia particular, que me recibió con tanto cariño y espíritu de fe y comunión eclesiástica”, afirmó.

La renuncia de Cabrejos se produce semanas después de que el pontífice decidiera disolver el grupo apostólico Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), envuelto en una serie de denuncias e investigaciones por abusos en los últimos años. Incluso, en su momento, se dijo que uno de los denunciantes habría señalado a Cabrejos de presuntamente encubrir estas acusaciones.