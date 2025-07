Mineros artesanales mantienen bloqueadas las vías en los sectores Shorey Alto y Pampa de Julia, en la provincia de Santiago de Chuco, y esto podría originar el incremento de precios en los productos agrícolas que se expenden en los mercados, confirmó el decano del Colegio de Economistas de La Libertad, Francisco Huerta.

Protesta

Desde el 30 de junio, el acceso a las provincias de Santiago de Chuco, Sánchez Carrión, Bolívar y Pataz está cerrado por manifestantes que rechazan el Decreto Supremo N° 012-2025-EM, que dispone el cierre definitivo del Registro Integral de Minería Informal (Reinfo) en diciembre de 2025.

En el lugar, mineros colocaron piedras, troncos y llantas para asegurarse que nadie pase, dejando varados a decenas de vehículos.

Aunque la Asociación de Productores Mineros de Quiruvilca informó que se daría una tregua temporal en dos horarios, de 6:00 a.m. a 7:30 a.m. y de 6:00 p.m. a 7:30 p.m., el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) reportó que solo se permitía el pase de vehículos durante 30 minutos por turno; es decir, de 6:00 a.m. a 6:30 a.m. y de 7: 00 p.m. a 7:30 p.m.

Para el decano Francisco Huerta, de mantenerse estos bloqueos, los productos agrícolas que son transportados desde la sierra liberteña hasta Trujillo podrían incrementar sus costos.

“Hay productos que son perecibles y esas son pérdidas para los agricultores. Además, cuando se interrumpe la cadena de abastecimiento y no ingresan los productos, la cadena de productos se ve alterada y los precios pueden subir hasta 20%, porque los bienes agrícolas están expuestos a la oferta y la demanda”, afirmó el también presidente de Instituto de Economía y Empresa (IEE).

Agregó que el paro, además, perjudica la venta de pasajes de las empresas de transporte que van a la sierra. Así mismo, los negocios situados en esa zona sufran la caída de hasta el 10% de sus ingresos.

Por ejemplo, hasta antes de los bloqueos, 10 vehículos de la empresa Pamelita salían por día hasta Santiago de Chuco. Sin embargo, por las protestas, ahora solo van entre una y dos unidades, pero solo llegan hasta Shorey. Después, los pasajeros tienen que cruzar los piquetes mineros a pie y buscar vehículos que los lleven a sus destinos.

Reuniones

El consejero regional por la provincia de Pataz Luis Rodríguez invocó al Gobierno a instalar mesas de diálogo con la finalidad de buscar una solución que permita liberar las vías.

“Los mineros artesanales están buscando una ley que sea estándar para todos. Se tiene que reglamentar la ley Mape (Minería Artesanal y de Pequeña Escala) con mesas de trabajo concertadas entre la gran minería, la mediana minería y la pequeña minería, porque tiene que haber un punto de quiebre para llegar a un acuerdo común”, indicó.