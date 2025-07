Mineros artesanales de la región La Libertad mantienen bloqueado, por segundo día consecutivo, la vía que lleva a las provincias de Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Pataz y Bolívar. Los manifestantes rechazan el Decreto Supremo N° 012-2025-EM, que dispone el cierre definitivo del Registro Integral de Minería Informal (Reinfo) en diciembre de 2025.

Bloqueos

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) confirmó que el bloqueo inició el 30 de junio en los sectores Shorey Alto y Pampa de Julia, en la provincia de Santiago de Chuco. Ayer, ambos puntos continuaban interrumpidos.

Según informaron los manifestantes, han dispuesto habilitar pases por algunos minutos dos veces al día. Por la mañana, entre las 6:00 a.m. y 7:30 a.m., y por la noche, entre las 6:00 p.m. y 7:30 p.m. Solo durante esos horarios, buses, combis, colectivos y camionetas lograron continuar con sus recorridos.

Ante esto, el COER recomendó “planificar rutas alternas, comprar provisiones y evitar las zonas de protesta”.

En los puntos bloqueados, decenas de vehículos y pasajeros están varados. Entre las unidades hay camiones con mercadería, abarrotes, frutas y verduras, que comerciantes llevan de Trujillo con dirección a las jurisdicciones de la sierra liberteña.

Algunos usuarios de transporte denunciaron que malos conductores aprovechan el bloqueo para triplicar el precio de los pasajes. Agregan que tienen que llegar en vehículos hasta los puntos bloqueados y, tras pasar caminando, contratan a otra unidad para que los trasladen a sus lugares de origen.

La ley

La medida fue impulsada por trabajadores mineros que dicen que el decreto excluye injustamente a quienes tienen el Reinfo suspendido por más de un año. Aseguran que la norma no contempla soluciones para quienes, por causas administrativas, no lograron terminar el proceso de formalización. Por ello, los manifestantes exigen una prórroga participativa que incluya a todos los involucrados y no deje a miles fuera del sistema.

Como se sabe, el Decreto Supremo N° 012-2025-EM detalla que la prórroga hasta el 31 de diciembre aplica exclusivamente para las personas naturales o jurídicas que cuentan con inscripción vigente en el Reinfo, así como a aquellas cuya inscripción se encuentre suspendida por un periodo igual o menor a un año, contado hasta el 30 de junio de 2025

“El proceso de formalización minera integral de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal culmina el 30 de junio de 2025, de manera definitiva, para aquellas personas cuya inscripción en el Reinfo no se encuentra comprendida dentro de los supuestos establecidos”, indica la norma.

En esta línea, el Ministerio de Energía y Minas, en cumplimiento de la Ley N° 32213 y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EM, asume la evaluación de los requisitos para culminar el proceso de formalización. Entre sus competencias figura la fiscalización de la información declarada en el Reinfo.