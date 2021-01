La enfermera y sindicalista del Hospital Víctor Lazarte, María Espinoza Llerena, dijo que para cuando llegue la vacuna contra la Covid-19, el Gobierno debe garantizar el despliegue logístico y la cantidad necesaria de recursos humanos que ejecutará las campañas de inmunización masiva.

Agregó que antes el Ejecutivo debe cumplir con el pago del bono Covid-19 y pagar sueldos de acuerdo a la tabla salarial.

“Se requiere recurso humano suficiente para llegar hasta los lugares más alejados contratado con sueldos de acuerdo a la Ley de Trabajo del Enfermero, sino el enfermero continuará con la injusta sobrecarga laboral y remuneraciones irrisorias. También el personal tiene que estar bien protegido porque si no cuidamos a los que cuidan vidas quiénes se encargarán de atender a los pacientes. En tanto llega la vacuna, el Gobierno debe cumplir con el pago del bono Covid-19 ofrecido y que hasta la fecha no se deposita a todo el personal de primera línea”, expresó.

Al mismo tiempo, señaló que se debe diseñar una buena estrategia de vacunación porque las campañas nacionales desarrolladas el año anterior generaron aglomeraciones y no solo expusieron a los pacientes, sino al personal de salud al contagio de la Covid-19. “Aún no se conoce si la vacunación será casa por casa, en lugares abiertos o mixto. Para no exponer a los enfermeros a la variante del virus más contagioso, el Ejecutivo debe tomar en cuenta las sugerencias de los profesionales calificados”, indicó.

Espinoza Llerena añadió que “es muy importante educar a la población peruana sobre la importancia de la vacuna contra la COVID-19”. “El personal de salud debe ser capacitado para transmitir a sus pacientes toda la información sobre los beneficios de la vacuna. Así como la eficacia que tiene y los resultados de los ensayos clínicos. Una población que cuenta con la información necesaria toma las mejores decisiones”, expresó.

La enfermera recordó que la vacunación no es obligatoria, pero sugirió tomar en cuenta la aplicación de la dosis para protegerse contra el coronavirus. Comentó también que en el hospital donde trabaja comenzaron a pedir el registro del personal de salud que será inmunizado. Ella afirmó que sí se vacunará “porque las vacunas nos protegen contra virus”. Además, porque ante las cifras de miles de muertes en el mundo, en el país y en la región es importante vacunarse para evitar contraer la COVID-19.