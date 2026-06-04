El Tercer Juzgado Penal Unipersonal de la Unidad de Flagrancia de Trujillo convocó para mañana a las 4:30 de la tarde a la lectura íntegra de la sentencia recaída contra Maricsa Alfaro Cerna, condena a cuatro años, seis meses y 26 días de cárcel por la muerte de Juan Martínez Torres, a quien atropelló en estado de ebriedad el pasado 3 de mayo. La mujer, además, deberá pagar una reparación civil de S/ 329 mil 280 a favor de los deudos de su víctima.

VER MÁS| La Libertad: Teniente alcalde, sus dos sus hijas y chofer de camioneta mueren en accidente

La pena, una vez sea leída, será notificada a las partes, quienes han anunciado que apelarán. La defensa de Alfaro busca que la medida se cumpla en libertad, bajo restricciones, mientras que los familiares de Torres piden que incrementen los años de cárcel y la reparación civil.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en tanto, confirmó que la mujer fue encerrada en el penal de mujeres El Milagro (Trujillo) la noche del 2 de mayo, tras finalizar su audiencia. Ahí deberá cumplir su condena, que vencerá el 27 de diciembre de 2030.

Como se recuerda, Maricsa Alfaro atropelló y mató al vigilante Juan Martínez en la urbanización Las Palmas del Golf, en el distrito de Víctor Larco.