El secretario regional del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) en La Libertad, Sergio Pinedo, anunció que docentes de este departamento se plegarán al paro nacional convocado para el miércoles 29 de octubre.

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Agregó que la convocatoria es para los 30 mil docentes que enseñan en colegios públicos y privados de la región.

Entre sus reclamos figuran: mayor presupuesto para el sector educación, atención a las negociaciones colectivas y cumplimiento del pago de bonos excepcionales y CTS para el magisterio.

También piden que se desactive la plataforma SíseVe del Ministerio de Educación (Minedu).

“Llamamos a todo el magisterio, docentes, directivos y auxiliares, a esta paralización de 24 horas el 29 de octubre”, agregó Sergio Pinedo.