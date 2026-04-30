La evidencia de actos delictivos al interior de instituciones educativas de la región ha generado preocupación en representantes del sector educación. El exdecano del Colegio de Profesores de La Libertad Luis Ramírez lamentó estos hechos y propuso implementar algunas medidas que permitan restaurar el orden y la seguridad en los colegios liberteños.

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Falta disciplina

La Gerencia de Educación advirtió que en el último mes fueron intervenidos con dos armas alumnos de los colegios Los Pinos y CECAT Marcial Acharán de Trujillo.

Además, se descubrió que estudiantes de los planteles Zoila Hora de Robles (Chepén) y Cartavio (Ascope) consumían drogas. En este último centro educativo, incluso, los padres de familia denunciaron que colegiales vendían los estupefacientes al interior del local escolar.

Ante esta problemática, el exdecano del Colegio de Profesores planteó la restitución de la instrucción premilitar en las instituciones educativas. Esta medida permitiría fortalecer la disciplina, el respeto, la responsabilidad, el trabajo en equipo y el amor a la patria de los estudiantes.

“Hay que prevenir. Se venía diciendo, por ejemplo, que se debe volver a implementar la instrucción premilitar en los colegios. Eso, seguramente, tiene que pasar por un debate (en el Congreso)”, dijo en declaraciones a RPP Trujillo.

Luis Rodríguez también precisó que la Policía debería mejorar el trabajo de inteligencia para detectar de dónde provienen las armas y drogas detectadas en los planteles. “Mañana o más tarde, si no se toman acciones concretas y de consenso, vamos a encontrar, de repente, hasta granadas que estén ingresando a las instituciones educativas y estas pueden causar una desgracia”, acotó.

El especialista, además, propuso que el Estado destine presupuesto para que se capacite y contrate a licenciados de las Fuerzas Armas, con la finalidad de que apoyen en la seguridad y ordenamiento de los colegios.

Investigación

Sobre lo ocurrido en Cartavio, en donde padres de familia denunciaron que alumnos se drogan dentro del plantel, el gerente de Educación del Gobierno Regional La Libertad, Rufino Rodríguez, confirmó que serían seis los estudiantes involucrados en estos hechos. No obstante, precisó que por el momento solo han identificado plenamente a tres de ellos.

Además, confirmó que dos alumnos fueron socorridos porque se desmayaron tras consumir sustancias tóxicas.

En ese sentido, dijo que coordinaron con la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) para que desde hoy intervenga en ese plantel. Ellos trabajarán con los escolares infractores y sus padres con la finalidad de ayudarlos a salir de ese mal camino.

Respecto a los estudiantes intervenidos con armas en Trujillo, el gerente Rufino Rodríguez aseguró que ellos son investigados por la Fiscalía de Familia.