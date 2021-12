Tras cinco semanas consecutivas de incremento de muertes y contagios por Covid-19, la región La Libertad ingresó a la tercera ola de este virus, confirmó la jefa de Epidemiología de la Gerencia Regional de Salud, Ana María Burga.

En este departamento, las defunciones se triplicaron en los últimos días, por lo que se invocó a la población acudir a los vacunatorios y respetar las medidas de bioseguridad.

En alerta

Ana Burga también alertó que las hospitalizaciones en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de los nosocomios de La Libertad pasaron de tener 80 pacientes en octubre a tener 160 en los últimos días .

“Nosotros tenemos ya en las últimas cinco semanas un incremento de casos de manera sostenida y podríamos estar ya afirmando que estamos frente a una tercera ola (…) En octubre teníamos una defunción por día y ahora incrementaron y hemos llegado a tener en esta semana un promedio de 3 defunciones por día”, señaló.

Agregó que la causante de esta tercera ola sería la variante Delta, que según las muestras que envían al Instituto Nacional de Salud (INS), está presente en el 99% de los casos positivos de Covid-19 en La Libertad.

“Eso es sumamente preocupante, porque ese es el indicador que la variante Delta es la predominante en nuestra región”, acotó.

Además, según la Sala Situacional Covid-19 de La Libertad, durante los seis primeros días de diciembre se registraron 26 muertes y 553 contagios de coronavirus en la región. Esto significa 7 defunciones y 301 casos positivos más que los registrados del 1 al 6 de noviembre, que fue el mes más letal luego que en agosto, setiembre y octubre los decesos disminuyeran.

A la fecha, en esta región, se han confirmado 10,255 defunciones y 130,875 casos positivos del virus.

“Esta tercera ola es la ola que golpeará a los no vacunados y a aquellas personas que no han completado su tercera dosis, porque la inmunidad se encuentra sumamente débil frente a esta variante Delta y si ingresa a nuestro país la variante Ómicron, que se le considera una variante super mutante porque tiene 55 mutaciones, vamos a tener serios problemas en nuestra región si no guardamos las medidas de prevención y no nos vacunamos”, dijo la jefa de Epidemiología.

Vacunas

El Repositorio Único Nacional de Información en Salud del Ministerio de Salud detalló que en La Libertad, hasta ayer, se aplicaron 2 millones 650 mil 648 dosis de las vacunas de los laboratorios Pfizer, Sinopharm y AstraZeneca.

En primeras dosis se colocaron 1 millón 396 mil 391 inyecciones , mientras que en segundas dosis se inocularon 1 millón 151 mil 476 fármacos y en terceras dosis se aplicaron 120 mil 781 vacunas.

La Gerencia de Salud alertó que en esta región aún hay 38 mil personas mayores de 60 años que no se colocaron la inmunización, pese a que son considerados población de riesgo. En ese sentido, invocó a los liberteños a acudir a los puntos de inoculación, pues existe disponibilidad de vacunas de las tres marcas.