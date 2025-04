La jefa de Epidemiología de la Gerencia de Salud del Gobierno Regional de La Liberad, Ana María Burga, confirmó que en lo que va del año cinco personas murieron por Covid-19 en este departamento, por lo que invocó a la población a acudir a vacunarse.

A cuidarse. La funcionaria recordó que esta enfermedad, que llegó al país en 2020, no se ha ido. Incluso, dijo que en 2024 originó la muerte de 22 personas.

“Este año, hasta la fecha, tenemos cinco fallecidos por Covid-19. Todas estas personas tenían de 60 años a más y todas estaban sin vacuna. Pido a la población que cuide a sus adultos mayores porque son las personas más frágiles de contraer el Covid y fallecer cuando no están vacunados”, indicó.

Lamentó que aún existan personas que no reciben las inyecciones por temor o por comentarios de ciudadanos antivacunas que los asustan. “En la región estamos en plena Semana de Vacunación en las Américas (termina el 3 de mayo), en donde hay todas las vacunas”, dijo.

Trabajo

La jefa de Epidemiología, asimismo, anunció que los casos de dengue en la región, en lo que va del año, tuvieron una notable disminución a comparación del mismo periodo de 2024.

Detalló que el año pasado hubo 49 mil pacientes con esta enfermedad, mientras que en lo que va de 2025 solo hay 133 casos confirmados y 500 notificados, a la espera de que se confirmen o no. “Tenemos el 1.4% de caso comparado con el mismo periodo del año anterior. No hay ningún caso grave, no hay ningún fallecido por dengue en la región hasta el momento”, agregó.

Ana María Burga consideró que el trabajo de control vectorial que realizan desde el año pasado, tras darse el brote de dengue, está dando resultados en la región.