Tras haber recogido la gran preocupación del sector avícola formal respecto a la actual situación de riesgo para la salud aviar no solo de La Libertad, sino de la totalidad de la industria avícola nacional, la Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL) solicitó al Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (SENASA) realizar un Censo Nacional que permita registrar a todas las unidades productoras avícolas del país, sobre todo las informales para desarrollar un adecuado proceso de vacunación contra la influenza aviar.

CENSO

El gremio empresarial considera que es indispensable la pronta coordinación con todas las regiones productoras de aves, para tomar medidas que permitan registrar a todas las unidades productoras que existan.

Asimismo, el registro y formalización de los establecimientos avícolas informales, con la finalidad de apoyarlos en el proceso de vacunación contra la influenza aviar. “Las granjas informales no están vacunadas y eso pone en grave riesgo a la población avícola en general, no solo de pollos, sino también de patos, gallos de pelea, etc. En ese sentido es nuestro pedido no solo para La Libertad sino también a nivel nacional para que pueda realizarse el censo, formalizarlos y vacunar a las aves de este sector contra la influenza aviar”, declaró Alfonso Medrano Samame, presidente de la CCLL.

URGENCIAS

Asimismo, se solicita de manera urgente al SENASA, trabajar de manera articulada para la implementación de medidas integrales para todas las regiones productoras del país, que nos ayuden a garantizar la sanidad en todo el territorio nacional y salvaguardar el consumo de la población peruana.

Desde la Cámara de Comercio se ha propiciado la reactivación del Comité Avícola Regional en apoyo al SENASA. Asimismo, se lideró la solicitud al SENASA para la autorización, reglamentación y ejecución del proceso de vacunación aviar en el Perú. La CCLL se pone a disposición para articular espacios y realizar alianzas estratégicas con aquellas entidades públicas y privadas en el país, para elaborar una agenda de trabajo urgente, con la finalidad de fortalecer la competitividad del sector avícola, a través de acciones conjuntas para mejorar la sanidad, inocuidad y salvaguardar la seguridad alimentaria de los peruanos.

En La Libertad se consume 70 kilos de pollo per cápita al año, a nivel nacional la suma es de 53 kilos, esta región consume más a nivel nacional. En cuanto a los huevos regularmente se consumían 242 huevos per cápita a nivel nacional. En la actualidad se consume solo entre 215 o 210 per cápita, situación que preocupa porque evidencia una disminución en el consumo del peruano y sobre todo de la niñez.