Desde abril, la comisión Ordinaria de Proyectos y Programas Especiales del Consejo Regional de La Libertad tiene en sus manos el Proyecto de Acuerdo Regional de adenda de convenio N°004 Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), para que esta última entidad se haga cargo de la fase I de las obras de la III Etapa de Chavimochic.

El tema, a pesar de ser prioritario, aún no ha sido agendado para que el pleno del Consejo le dé el visto bueno, el gobernador César Acuña lo firme y se empiecen a ejecutar una serie de actividades que permitan reactivar la obra en la presa Palo Redondo.





TRABAJO TÉCNICO Y CARGA

Roberth De La Cruz, presidente de la Comisión Ordinaria de Proyectos y Programas Especiales, le comentó a Correo que el proyecto de adenda está siendo evaluado por el equipo de consejeros y debido a que es un trabajo técnico ha tomado su tiempo.

No obstante, comentó que ayer se tenía previsto sostener una reunión con el gerente del Proyecto Especial Chavimochic (Pech), Carlos Pagador Moya, a fin de que pueda absolver algunas interrogantes, pero no asistió a la reunión. “Niego que se esté tratando de dilatar el tiempo y no aprobar esta adenda. Hoy (ayer) teníamos planeado emitir el dictamen, pero el gerente Pagador no vino a la reunión”, dijo el consejero.

De la Cruz señaló que otros temas que mantienen ocupados a los integrantes de la comisión son los expedientes de ventas de tierras de Chavimochic.





ADENDA

Aprobar la adenda comprende autorizar al Midagri encargarse de la Fase I de la Concesión y a ProInversión, de la Fase II de las obras de la III Etapa de Chavimochic.

Con la adenda firmada se contratará un segundo análisis de la situación actual de la presa Palo Redondo y hacer un expediente del saldo de obra.