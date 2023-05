El gerente general del Gobierno Regional de La Libertad, Martín Namay Valderrama, respondió ante las graves acusaciones que realizó Cecilia Vásquez, excoordinadora parlamentaria del despacho de la legisladora Magaly Ruiz, quien lo acusa de amenazarla a raíz de la denuncia por el presunto recorte de sueldo que involucra a la congresista.

“Quiero deslindar cualquier tipo de situación con la congresista Magaly Ruiz respecto a su investigación que está teniendo de este recorte, probable de sueldos de sus trabajadores o extrabajadores de su despacho, ese es tu tema que lo tiene la comisión de Ética, yo no tengo nada que hacer ahí y ella sabrá responder para bien o para mal las consecuencias de las investigaciones que se pueda ver”, indicó.

Namay Valderrama calificó de mentirosa a Cecilia Vásquez, a quien conoció cuando era alcalde del distrito de La Esperanza y que le ayudó en algunos trámites de obras a ejecutar.

Gerente general del Gobierno Regional de La Libertad se pronuncia sobre denuncia en su contra. (VIDEO: Causa Justa)

“¿Quién es Cecilia Vásquez? Esta señora la conocí a inicios de mi gestión como alcalde (La Esperanza), se presentó como tramitadora de proyectos en los despachos del Congreso, se ganó la confianza. Luego, trabajó como coordinadora del AMPE, de ese espacio la conocí, cerca de dos años trabajó conmigo y nunca habíamos tenido dificultades”, dijo.

Luego, destacó que “hace un mes me visitó a mi oficina de la gerencia general y me pidió disculpas por los hechos que ha pasado. No entendí su acercamiento y era porque nuevamente quiere llegar a mi trayendo alcaldes, como si ella fuera la tramitadora y gestora, así es su forma de trabajar de ella”.

Martín Namay resaltó que se reunió con Cecilia Vásquez y le dijo que diga su verdad sobre la denuncia de recorte de sueldos que se le sigue a la congresista Magaly Ruiz.

La exautoridad edil del distrito esperancino también dijo que, si conversó vía WhatsApp con Cecilia Vásquez, pero negó en todo momento haberla amenazado.

“Es una conversación entre ella y no pensé que lo iba a tomar como una amenaza, era una conversación entre ambos. En ningún momento estos chats son amenazantes. Le voy a enviar una carta notarial para que se pueda retractar que respecto a mi persona que yo lo estoy amenazando. Yo lo veo los domingos en la iglesia. Esta señora es bien mentirosa. Rechazo cualquier versión de que yo le esté amedrentando, yo no tengo nada que hacer en estas investigaciones de la congresista”, puntualizó.